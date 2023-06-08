6 مشروبات منزلية تساعد فى فقدان الوزن ن يمكنك تجربتها

كتب – حسام الشقويرى

في عالم اليوم ، يعاني الكثير من الناس من مشاكل الوزن. مع أنماط الحياة غير الصحية، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية. في حين أن ممارسة الرياضة والأكل الصحي أمر بالغ الأهمية ، يلجأ الناس أيضًا إلى العلاجات للمساعدة في تعزيز جهود فقدان الوزن. في حين أن هذه العلاجات لا يمكن أن تفقد الوزن بشكل مستقل ، إلا أنها بلا شك يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن، ، وفقا لما نشره موقع healthifyme

فيما يلي العديد من العلاجات المنزلية الطبيعية لإنقاص الوزن لتعزيز رحلة إنقاص الوزن.

1 - خل حمض التفاح

تشير بعض الدراسات إلى أن خل التفاح الذي يحتوي على حمض الأسيتيك يمتلك خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للسمنة ، مما قد يساعد في إنقاص الوزن. قد يساهم دمج خل التفاح في نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية في تحقيق أهداف إنقاص الوزن.

2 - ماء الليمون

يمكن لشرب الماء الدافئ مع الليمون في الصباح أن يحفز عملية التمثيل الغذائي لديك ، ويعزز الامتلاء ، ويقلل من تناول السعرات الحرارية. تظهر الأبحاث أن الليمون يستخدم في نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية ، مما يؤدي إلى نشاط مضاد للسمنة. بالإضافة إلى ذلك ، فهو علاج طبيعي فعال لفقدان الوزن لأنه يخفض نسبة الكوليسترول ويمنع ترسب الدهون.

3 - عصير توت بري

يعتبر عصير التوت البري خيارًا ممتازًا لمن يتطلعون إلى إنقاص الوزن. إنه غني بالعناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامين ج ومضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين ، وهي مفيدة للجسم. علاوة على ذلك ، تساعد خصائصه المضادة للأكسدة في تنظيم صحة الجهاز الهضمي والمسالك البولية عن طريق إزالة السموم من الجسم وتعزيز عملية التمثيل الغذائي ، مما يؤدي إلى فقدان الوزن. علاوة على ذلك ، فهو منخفض السعرات الحرارية ، مما يجعله بديلًا مثاليًا للمشروبات السكرية الأخرى.

4 - عصير الصبار

يعتبر عصير الصبار علاجًا طبيعيًا رائعًا لفقدان الوزن نظرًا لأنشطته الأيضية القوية ، والتي تساعد على حرق السعرات الحرارية وتكسير الدهون. كما أنه يساعد على الهضم ويقلل الالتهاب ويسهل فقدان الوزن المائي. علاوة على ذلك ، فإن إضافة الليمون إلى عصير الصبار يمكن أن يعزز مذاقه ويوفر فوائد صحية إضافية مثل زيادة التمثيل الغذائي والمساعدة في الهضم.

5 - قرفة

لقرون ، اشتهرت القرفة بقدرتها على تعزيز إنقاص الوزن. تظهر الدراسات أنه مفيد بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من اضطرابات التمثيل الغذائي. يفيد الأشخاص المصابين بداء السكري أو أمراض القلب الذين يعانون من انخفاض التمثيل الغذائي. تساعد القرفة على تنظيم مستويات السكر في الدم ، مما يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام ويسيطر على الشهية.

6 - شاي الزنجبيل

تشير الأبحاث إلى أن شاي الزنجبيل علاج طبيعي يساعد على إنقاص الوزن عن طريق الحد من الجوع وتعزيز الشبع. قد تساعد خصائصه الخافضة للضغط والمضادة للالتهابات أيضًا في تقليل دهون البطن لدى بعض الأفراد. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للزنجبيل أن يقمع الشهية ويزيد من الشعور بالامتلاء ، مما يؤدي إلى تقليل السعرات الحرارية والحفاظ على الوزن الصحي.