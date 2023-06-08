5 أشياء عليك فعلها بعد كل تمرين.. الترطيب وتمارين الإطالة

ايناس البنا

ليس بالضرورة أن يكون التمرين في صالة رياضية عالية المستوى أو مع مدرب شخصي، كل ما تحتاجه للتمرن هو مكان به المعدات المناسبة ، والالتزام بتحسين نفسك ، ومعرفة ما يجب القيام به.تؤدي عملية التمرين بشكل أساسي إلى دفع جسمك إلى أقصى حدوده ، وإرهاق عضلاتك على طول الطريق والسماح لها بالتعافي حتى تصبح أقوى في المرة القادمة التي تمارس فيها الرياضة ، إذا كانت هذه العملية شيئًا جديدًا بالنسبة لك ، فعليك القيام بهذه الأشياء السبعة بعد روتين التمرين.

ممارسة تمارين التمدد

إطالة عضلاتك تفعل أكثر من مجرد المساعدة على تهدئة جسمك، يمكن أن يساعد التمدد في زيادة استرخاء العضلات وعندما يتم إجراؤها بشكل صحيح ، يمكن أن تعيد العضلات المشدودة إلى مرحلة الراحة، يزيد التمدد بعد التهدئة من مرونة ونطاق حركة عضلاتك.

يمكن أن تساعد ممارسة تمارين الإطالة بعد التمرين في منع الإصابات والتشنجات بسبب تحسين مرونة عضلاتك.

الترطيب

بعد تمرين روتيني صارم، عادة ما يرتفع معدل ضربات قلبك، الأنشطة التي تقوم بها لخفضها إلى حالتها الطبيعية هي عملية التهدئة، يمكن أن يكون على شكل ركض خفيف تدريجياً يصبح أبطأ في المشي ، أو ممارسة اليوجا، أو حتى السباحة القصيرة.

سيكون من الأفضل أن تركز فترة تباطؤك على جزء جسمك الذي تضغط عليه أثناء التمرين، تتضمن بعض صالات الألعاب الرياضية التي تقدم أنظمة تدريب لأنواع معينة من الجسم أنشطة تهدئة محددة مصممة لهم.

إعادة ترطيب

التمارين الرياضية تجعلك تتعرق كثيرًا، ومن المهم جدًا أن تعيد ملئ نفسك بعد ذلك، هذا هو أحد الأشياء الأكثر وضوحًا في هذه القائمة ولكن عادةً ما يتم التقليل من شأنه، من الأفضل التمسك بالماء وتجنب شرب مشروبات الطاقة بعد التمرين مباشرة.

تناول مزيج متوازن من الكربوهيدرات والبروتين

لا يهم ما إذا كنت تأكل طعامًا كاملاً أو طعامًا سائلًا مثل مخفوق البروتين - ما يهم ، مع ذلك، هو أن تأكل مباشرة بعد روتين التمرين، ينصح بتناول مزيج متوازن من الكربوهيدرات والبروتين لاستعادة عضلاتك، المدرجة أدناه هي وجبات خفيفة بعد التمرين:

كوب حليب الشوكولاتة

وعاء من الحبوب مع الحليب

زبادي بالفواكه والمكسرات

سيساعد تناول الطعام في غضون ساعة واحدة من التمرين على استعادة الجليكوجين في العضلات، وهو المصدر الرئيسي للطاقة في أجسامنا - لاستعادة جسمك للتمرين التالي.

خذ حماما

سواء كنت تمارس التمارين في صالة الألعاب الرياضية أو في مكان عام، فإن التجول برائحة مثل العرق ليس شيئًا متحمسًا لفعله، يعد الاستحمام بعد كل تمرين أمرًا منطقيًا، ولكن تأكد من غسل ملابس التمرين بسرعة أيضًا.