وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يوجه بتنظيم قافلة طبية بمركز أجا.. صور

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية بقرية البهوفريك التابعة لأجا وذلك تحت إشراف الدكتور تامر الطنبولى مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتورة هالة سعيد مدير الإدارة الصحية بأجا.

قال الدكتور تامر الطنبولى مدير إدارة الرعاية الأساسية بالدقهلية ، إن القافلة ضمت 7 عيادات وهي: ( أطفال - أنف وأذن - عظام - جراحة - جلدية - نساء - باطنة ) فضلاً عن معمل تحاليل مختلفة، وبلغ عدد المترددين عليه 125 مواطناً بإجمالى 650 تحليلاً.

حيث تم إجراء 110 تحليل صورة دم، وظائف كبد 200 تحليل، وكرياتينين 75 حالة، بول وبراز 60 تحليل، سكر 60 تحليل، مبادرات 175، وأسنان 65 تحليل ، وفى عيادة العظام 49، وفي عيادة الجلدية 67، وعيادة الأطفال 38 حالة، وعيادة الجراحة 18 حالة، وعيادة تنظيم الأسرة 18 حالة، وعيادة الباطنة 50 حالة.

من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة على تنظيم مثل هذه القوافل مؤكداً إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة. جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وتخفيف الضغط على المستشفيات.