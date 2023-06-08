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وزارة التضامن تبدأ اليوم تسجيل السيدات ذوات الإعاقة لكفالة حقوقهن المتكاملة

الخميس، 08 يونيو 2023 05:30 ص
وزارة التضامن تبدأ اليوم تسجيل السيدات ذوات الإعاقة لكفالة حقوقهن المتكاملة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن
كتب مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الخميس فى إصدار تطبيق إلكترونى، وذلك لكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لحصر السيدات ذوات الإعاقة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بكفالة كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
 
وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه حرصًا منها على الوصول إلى حصر السيدات ذوات الإعاقة؛ فقد قررت المضي قدما في جمع المستحقين من خلال التطبيق الإلكتروني لتشمل الحالة الاجتماعية والاقتصادية للزوجة وطبيعة العمل والمؤهل التعليمي، مضيفة أن الوزارة من جهتها قد قامت بحصر 38 ألف سيدة من خلال قواعد البيانات المسجلة لديها.
 
ولفتت نيفين القباج إلى أن رئيس الجمهورية وجه بدراسة الموضوعات التي تخص الأشخاص ذوى الإعاقة وجميع الفئات التي تندرج تحت مظلة الحماية الاجتماعية، وأنه حريص على كفالة حقوقهم بما يتماشى مع التشريعات ذات الصلة ومع الموازنة العامة، وأن الدولة تتبنى قواعد الشفافية فى تعاملها مع المواطنين فى جميع القضايا.
 
وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي عن انعقاد اجتماع مرتقب للصندوق القومي لقادرون باختلاف تحت قيادة دولة رئيس مجلس الوزراء.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة تنسيقية وطنية لمتابعة إنفاذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، كما تم تشكيل لجنة مصغرة لرصد المواد المُختلف عليها وإعادة قراءتها بمنهجية عادلة لكل من الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم التي شرعها لهم القانون مع متابعة دورية لكل ما يستجد من مطالب تخص حقوق ذوي الإعاقة.

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