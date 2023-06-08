موجز الاقتصاد: 2.5 مليار دولار استثمارات أجنبية وأخرى وطنية بـ3.6 مليار جنيه بالمنطقة الاقتصادية

كتب أحمد حسن

نشر موقع اليوم السابع اليوم الخميس 8-6-2023 عدد من الأخبار الهامة المحلية والعالمية، أبرزها الفريق أسامة ربيع يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع للبتروكيماويات بالعين السخنة، و شعبة السكر: حصر احتياجات المصانع من السكر الخام حتى فبراير المقبل..وغيرها من الأخبار ..





الفريق أسامة ربيع يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع للبتروكيماويات بالعين السخنة

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك مع شركة أنكوراج للاستثمارات لتنفيذ مشروع مجمع صناعي جديد للبتروكيماويات على قطعة الأرض المملوكة للهيئة بالعين السخنة.

باسل رحمى: نسعى لتطوير صناعة الأثاث فى دمياط وفتح منافذ للتسويق خارجيا

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، على اهتمام الجهاز بالمشاركة في تنظيم معرض دمياط للأثاث، بالتعاون مع محافظة دمياط، عبر عدة دورات كل عام وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بصناعة الأثاث الدمياطي





شعبة السكر: حصر احتياجات المصانع من السكر الخام حتى فبراير المقبل

عقدت شعبة السكر والحلوى والشيكولاتة بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعها الدوري برئاسة حسن الفندي رئيس الشعبة لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقه بقطاع السكر والحلوي والشيكولاته بحضور عدداً من ممثلي الشركات الغذائية اعضاء الغرفه.





وزارة السياحة والآثار تنظم برنامجاً سياحياً لعدد من ذوى الهمم

تحت عنوان "معالم مصرية" نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برنامجاً سياحياً لدانيال إدوارد هاينز عضو الرابطة الوطنية للصم والاتحاد الأمريكي للصم وضعاف السمع WFD والذي يزور مصر حالياً، وعدد 15 من الشباب ذوي الهمم من الصم وضعاف السمع يمثلون الاتحاد النوعي لمؤسسات وجمعيات الصم

جائزة مصر للتميز الحكومي تطلق فعاليات تدريب سفراء التميز لجائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة

أطلقت جائزة مصر للتميز الحكومي بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمجلس القومي للمرأة؛ فعاليات المرحلة الأولى من تدريب سفراء التميز لجائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة حول "التخطيط الاستراتيجي والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص"

"الصناعات النسيجية" تتفق مع "الزراعة" على توفير احتياجات المصانع من الأقطان

اتفقت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات مع وزارة الزراعة على توفير احتياجات مصانع الغزل والنسيج المصرية من الأقطان قصيرة ومتوسطة وطويلة التيلة المزروعة محليا.





وزير الاتصالات يفتتح قمة مدراء تكنولوجيا المعلومات بمصر IDC فى دورتها التاسعة

فتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدورة التاسعة لقمة مدراء تكنولوجيا المعلومات 2023" فى مصر التى تنظمها شركة أى دى سى "IDC" العالمية تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)

2.5مليار دولار استثمارات أجنبية وأخرى وطنية بنحو 3.6مليار جنيه بالمنطقة الاقتصادية

عقد وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اجتماع مجلس إدارة الهيئة الخامس في العام المالي الحالي بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية وكذا نواب رئيس المنطقة الاقتصادية وأعضاء المجلس من ذوي الخبرة، لمناقشة واعتماد مشروعات جديدة بالمنطقة الاقتصادية في العديد من القطاعات الصناعية التي تستهدف المنطقة توطينها حتى 2025.

وزير الإسكان يلتقى نظيرته التونسية لبحث التعاون بين شركات المقاولات المصرية والتونسية

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيدة سارة الزعفراني، وزيرة التجهيز والإسكان التونسية، لبحث سبل التعاون بين شركات المقاولات المصرية والتونسية في تنفيذ مشروعات مشتركة، وذلك بحضور مسئولى الوزارتين، على هامش انعقاد الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بنيروبى.