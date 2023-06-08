مصرع شخص فى انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شخص مصرعه، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمركز وادى النطرون بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة.



كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.



وبالفحص تبين مصرع " على .م .ج54سنة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الضبعة الصحراوي دائرة مركز وادى النطرون.



وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون تحت تصرف النيابة العامة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.



يذكرأن محافظة البحيرة قد شهدت مصرع شخصان وإصابة 3 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة.



وبالفحص تبين مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الدولى- الضبعة بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

