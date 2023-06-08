اليوم السابع
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محافظ الغربية يتفقد أعمال التطوير بكفر الزيات

الخميس، 08 يونيو 2023 10:36 م
محافظ الغربية يتفقد أعمال التطوير بكفر الزيات جانب من الجولة التفقدية لمحافظ الغربية اليوم
الغربية - مصطفى عادل

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تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم أعمال التطوير بمدينة كفر الزيات، وذلك ضمن جولاته الدورية لمتابعة الأعمال في المراكز والمدن والأحياء.
 
حيث تفقد أعمال تطوير مدخل المدينة وتشغيل نافورة المياه عقب تطويرها بحضور عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات. كما تفقد المحافظ أعمال توسعة ورصف وتطوير ميدان المحكمة، حيث تابع أعمال تركيب الانترلوك وأعمدة الإنارة، وتجهيز الطريق تمهيداً لوضع طبقة الرصف، مشيداً بجهود مجلس المدينة والشركة المنفذة في سرعة إنجاز الأعمال. واختتم المحافظ جولته بزرع عدد من الأشجار ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة. وعلى هامش الجولة استمع المحافظ إلى طلب إحدى السيدات، موجهاً رئيس المدينة بسرعة توفير مطلبها.

 


محافظة الغربية

محافظ الغربية

كفر الزيات

رئيس مدينة كفر الزيات

تطوير مدينة كفر الزيات



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