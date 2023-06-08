محافظ الدقهلية يعتمد تعديل 65 مخططا تفصيليا لعدد من القرى والمدن

الدقهلية شريف الديب

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم الخميس تعديل 65 من المخططات التفصيلية لعدد من القرى والمدن بنطاق المحافظة، ليصل إجمالى ما تم اعتماده من مخططات استراتيجية وتفصيلية على مستوى المحافظة إلى 665 مخططا جديدا ومعدلا منذ بداية عام 2020 وحتى الآن.

وذلك طبقا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها فى المدن المصرية وطبقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008..

وأشار المحافظ إلى أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى انهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التى تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضرورة توافقها مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية واضاف "مختار" انه تم البدء فى دراسة تحديث الأحوزة العمرانية لقرى محافظة الدقهلية مع كافة الجهات المختصة وذلك تنفيذا لرؤية مصر 2030 والاستجابة لمطالب المواطنين.

وثمن محافظ الدقهلية جهود الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والجهات المعاونة فى تحقيق الانجاز المتميز فى هذا المجال خلال الفترة الماضية وحتى الان.

ومن جانبها قالت المهندسة سماح المحمدى، مدير عام الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، أن المخططات التفصيلية التى تم اعتماد تعديلها اليوم شملت مدينه ميت غمر، وقرى دنديط وكفر الوزير واتميده والبوها وتفهنا الاشراف وصهرجت الكبرى وكوم النور وكفر سرنجا وميت ناجى والرحمانيه ودماص وكفر المقدام وكفر المحمديه والحاكميه واوليله وسنتماى وبشالوش وميت الفرماوى بمركز ميت غمر، و قرى العزاوى وطهواى والفنان وكفر عزام وكفر غنام والبكاريه والمقاطعه والحصاينه والبشنينى وطرانيس العرب والحجايزه وبرهمتوش وبشمس طوخ الأقلام وطنبول الكبرى بمركز السنبلاوين وايضا مخطط مدينه السنبلاوين بالاضافة لقرى تمى الامديد ابو داود منشيه السلام والصفا والخمسه وتاج العز والبيضا والسماره بمركز تمى الأمديد.

واضافت انه تنفيذا لتوجيهات محافظ الدقهلية يجرى العمل على قدم وساق لانهاء كافة المخططات المتبقية بنطاق المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بالقاهرة والمركز الاقليمى بطنطا والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجميع الاجهزة المختصة.