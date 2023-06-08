ضبط 15 طنا و270 كيلوجراما قمح قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 15 طنا و270 كيلوجراما قمح قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بنطاق مركز الحسينية، فى إطار إحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلى بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء والرقابة على الصادرات للتأكد من انتظام عملية استلام القمح المحلى من المزارعين تزامنًا مع موسم حصاد القمح بالمحافظة باعتباره سلعة إستراتيجية ويمثل الأمن الغذائى للمواطنين.

وافاد بيانا، أنه تم تشكيل حملات تموينية برئاسة عبد الكريم عوض الله مساعد مدير المديرية ومحمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية ومحمود جبر كبير المفتشين أسفرت عن تحرير المحضر رقم 8509 لسنة 2023 جنح مركز الحسينية وضبط كمية من القمح المحلى لموسم حصاد عام 2023 بكمية قدرها 15 طن و270 كيلو قبل تهريبهم وبيعهم بالسوق السوداء.