ضبط صاحب معرض سيارات بالدقهلية وآخر للاتجار فى العقاقير الطبية المخدرة

الدقهليه شريف الديب

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لمنطقة شرق الدلتا بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر الغير مرخصة، بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى، والأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، من ضبط تشكيل عصابى مكون من شخصين، احدهما صاحب معرض سيارات، والشهير بـ"بوب نبروه" وآخر عاطل يقيمان بمدينة نبروة، فى محافظة الدقهلية، وذلك لتجارتهم فى العقاقير الطبية المخدرة والعملات الاجنبية بالسوق السوداء وجرى ضبطتهم وبحوزتهم كميات كبيرة من العقاقير الطبية المخدرة ومبالغ مالية من العملات الاجنبية والمحلية وسبائك ذهبية.

كانت معلومات وردت لضباط مكافحة المخدرات، بقيام تشكيل عصابى من شخصين يقومان بالاتجار فى العقاقير الطبية المخدرة والعملات الاجنبية احدهما صاحب معرض سيارات والسابق اتهامه فى العديد من القضايا ويدعى السيد.م.ع.م 46 عامًا، والاخر يدعى محمود. إ.ط.إ 29 عامًا، عاطل، ويقيمان بمدينة نبروة بمحافظة الدقهلية.

بتقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة جرى إعداد مأمورية ضبطية وتم ضبط المتحرى عنهما بمسكنيهما وضبط بحوزتهما 8000 قرص لعقار الكبتاجون المخدر، 9 أقراص لعقار الأوكسى المخدر، 4 أقراص لعقار الترامادول المخدر، 50 جرام لمخدر الهيدرو، وقطعة لمخدر الحشيش تزن 15 جرام تقريبًا ومبلغ 331 الف جنيه مصرى، و55,060 ريال سعودى، 145 دولار امريكى و2200 ليرة تركى، 15 درهم اماراتى، عدد 2 سبيكة ذهبية وزن 233 جرام تقريبًا، 4 هواتف محمولة، سيارة ملاكى "، ملك المتهم الاول.

وبمواجهة المتحرى عنهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقرا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، والسيارة لنقل وترويج تجارتهم غير المشروعة، والمبلغ المالى من متحصلات الاتجار، والهواتف المحمولة فى النقل والترويج.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات