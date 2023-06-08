شعبة الذهب: انخفاض الطلب فى الأسواق ساهم في استقرار المعدن النفيس

كتب - إسلام سعيد

كشف سامح عبد الحيكم عضو شعبة الذهب، هبوط الطلب على الذهب في الأسواق خلال الفترة الحالية مما ساهم في استقرار الأسعار قرب مستوي يتراوح بين 2340 إلى 2350 جنيها لأكثر من 10 أيام متتالية وسط ترقب لكميات الذهب الواردة مع العائدين من الخارج

وأشار في تصريحات خاصة، إلى أن الطلب على المشغولات لا يزال متواضع جدًا قياسا على حجم الطلب على الجنيهات والسبائك التي كانت متصدرة المشهد طوال الشهور الماضية منذ مطلع 2023.

وعن السوق العالمي، أوضح أن أسعار الذهب شهدت تراجع بعد يومين من الارتفاع الحذر، حيث تتأثر تداولات المعدن النفيس بنطاق ضيق من التداول بسبب عدم وجود العوامل المحركة للأسعار في الأسواق وذلك مع تأهب الأسواق لقرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع القادم.