سقوط سيارة ملاكى فى ترعة الإسماعيلية دون خسائر بشرية.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

تعرضت سيارة ملاكى للسقوط فى ترعة الإسماعيلية بالكيلو 13 نطاق قرية الفردان بالإسماعيلية دون خسائر بشرية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، مفاده ورود بلاغ بسقوط سيارة فى ترعة الإسماعيلية بالكيلو 13 نطاق قرية الفردان بالإسماعيلية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم انتشال السيارة من الترعة دون خسائر بشرية.



سقوط سيارة ملاكى فى ترعة الإسماعيلية دون خسائر بشرية