رفع 18 ألفا و900 طن قمامة ومخلفات مبان خلال شهر بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على استمرار شن الحملات المكثفة لرفع القمامة والردش ومخلفات المبانى بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفورى مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وحفاظاً على المنظر الجمالى والحضارى لمداخل ومخارج المحافظة، مؤكداً على رفع المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، حيث يتم مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئياً بالاستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادى وجود أى بقايا أو انبعاثات ضارة بالإضافة لعمل صيانة دورية للمدافن الصحية بالمحافظة.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام أنه خلال شهر مايو الماضى قامت وحدة التدخل السريع برفع 18900 طن قمامة من مراكز الزقازيق ومنيا القمح والحسينية وبلبيس وأبو حماد وحيى اول وثانى الزقازيق بواقع 945 نقلة خلال 25 يوم عمل خلال شهر مايو الماضى، حيث تم رفع 8240 طن قمامة من "مقلب الغار-الشوبك-الزنكلون –أم الزين –شارع ترعة القنايات"، بمركز الزقازيق بواقع 412 نقلة،، بالإضافة لرفع 480 طن مخلفات مبانى من خلف المستشفى العام من مركز منيا القمح بواقع 24 نقلة فضلاً عن رفع 1080 طن قمامة ومخلفات مبانى من مدينة الصالحية الجديدة بمركز الحسينية بواقع 54 نقلة ورفع 8400 طن قمامة من الوحدة المحلية بغيتة بمركز بلبيس بواقع 420 نقلة كما تم رفع 300 طن قمامة ومخلفات مبانى من مركز أبو حماد بواقع 15 نقلة ورفع 240 طن قمامة من شارع توفيق اباظة بنطاق حى اول الزقازيق بواقع 12 نقلة ورفع 160 طن رمال من استاد الشرقية بمحيط حى ثان الزقازيق بواقع 8 نقلات وتوصيلها للمدفن الصحى بالخطاره، وذلك باستخدام 10سيارات "تريلا – نقل – قلاب" و٢ لودر.

وشدد محافظ الشرقية على وحدة التدخل السريع بنقل المخلفات والقمامة التى يتم رفعها يومياً للمدفن الصحى بالخطارة حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين وكإجراء احترازى ووقائى ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها المحافظة للوقاية من الأمراض والفيروسات

وأكد المحافظ على تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية (ارتداء الكمامات والقفازات) على العاملين بمنظومة رفع المخلفات بمختلف مراحلها.