تعرف على خريطة فصل التيار الكهربائى خلال أسبوع فى مدينة بِيَلا بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلنت رئاسة مركز ومدينة بيلا ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، ورئاسة جمال ساطور، عن فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق والقرى التابعة لنطاق مركز بيلا، بناءً على إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء وقطاع الكهرباء بكفر الشيخ، وذلك لإجراء بعض أعمال الصيانة الدورية خلال الفترة من يوم السبت الموافق 10 يونيو الجاري وحتى يوم الخميس المقبل الموافق 15 يونيو 2023 .

وأوضحت رئاسة مركز ومدينة بيلا - في بيان لها اليوم الخميس - أن أعمال الصيانة ستبدأ في بعض المناطق من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً من نفس اليوم.

ومن جانبها، طالبت الشركة عملائها المقيمين بالمناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي اتخاذ احتياطاتهم من خلال تدبير تغذية بديلة خلال فترة فصل التيار الكهربائي خاصة أصحاب المستشفيات والأماكن الخدمية. وأضافت الشركة، أن المناطق والأحياء والقرى التي سيتم فصل التيار الكهربي عنها طوال الأسبوع هي كالتالي:

يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023 المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي هي قرية «العلامية وتوابعها»، وذلك لإجراء أعمال الصيانة على لوحة توزيع بيلا الجديدة.

يوم الأحد الموافق 11 يونيو 2023 المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي هي قريتي «حلمي حسين وكوم الحجنة وتوابعهما»، وذلك لإجراء أعمال الصيانة على محطة محولات بيلا.

يوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023 المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي هي قرية «الكوم الطويل وتوابعها»، وذلك لإجراء أعمال الصيانة على لوحة توزيع الكراكات.

يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي هي قرية «الحوة وتوابعها»، وذلك لإجراء أعمال الصيانة على لوحة توزيع بيلا الجديدة.

يوم الأربعاء الموافق 14 يونيو 2023 المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي هي قرية «الكراكات وتوابعها»، وذلك لإجراء أعمال الصيانة على لوحة توزيع الكراكات، يوم الخميس الموافق 15 يونيو 2023 متابعة إزالة الأعطال.