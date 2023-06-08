تركيب 60 وصلة مياه منزلية بالمجان للأسر الأكثر احتياجا بقرى مركز أبو حماد

الشرقية- إيمان مهنى

قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، أنه تنفيذاً للبروتوكول الموقع بينهم و بين احدي المؤسسات الخيرية، بغرض توصيل مياه الشرب بالمجان لعدد 2000 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا بمختلف مراكز ومدن المحافظة وفقاً لضوابط ومعايير متفق عليها ضمن بنود البروتوكول الموقع من أجل وصول الدعم لمستحقيه تم الانتهاء من توصيل عدد 60 وصلة مياه شرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً بقري مركز ومدينة أبو حماد وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم تضمن المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه منذ توقيع بروتوكول التعاون تم الانتهاء من تنفيذ 1010 وصله مياه بمختلف مراكز ومدن المحافظة منهم 100 وصلة مياه للأسر المستحقة بمركز أبو حماد لافتا إلى أن المستحقين يتم اختيارهم وفق عدة معايير أهمها عدم وجود عائل للأسرة واصحاب الامراض المزمنة وذوى القدرات والهمم وذلك بعد عمل ابحاث ميدانية للتحقق من أحقية الحالة بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي.

من جاتبه، أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدور المجتمعي البارز للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.