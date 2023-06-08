اليوم السابع
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الخميس، 08 يونيو 2023 01:48 م
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تدريب 568 معلما على التصحيح الإلكترونى لأسئلة امتحانات الثانوية المقالية بالدقهلية

الخميس، 08 يونيو 2023 01:09 م
تدريب 568 معلما على التصحيح الإلكترونى لأسئلة امتحانات الثانوية المقالية بالدقهلية تدريب المعلمين
الدقهلية شريف الديب

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انتهت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، برئاسة ناصر شعبان وكيل لوزارة، من تدريب 568 معلمًا على مدار يومين على فنيات التعامل مع منصة التصحيح الإلكترونى، وذلك لإكسابهم مهارات التعامل مع منصة التصحيح الإلكترونى بمراحلها المختلفة.
 
وتضمن التدريب كيفية دخول المصحح لحسابه على المنصة وفتحها، وكيفية الوصول إلى الأسئلة المطلوب منه تقدير درجاتها فى ضوء مقياس التقدير المرفق بكل سؤال، بالإضافة إلى كيفية تسجيل الدرجات وحفظها على النظام الإلكترونى للتقدير، كما تم تسليم نسخة مطبوعة من البرنامج التدريبى لجميع المتدربين للاستعانة بها عند الحاجة.
 
وتم تنفيذ البرنامج التدريبي على فترتين (صباحية ومسائية) من خلال 7 مواقع مخصصة لأعمال التقدير الإلكتروني، تيسيرا على المتدربين، وذلك تحت إشراف كل من الدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للتقييم ونظم الامتحانات والمشرف العام على أعمال التقدير، و خالد عبد الحكم رضوان رئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمي – نائب رئيس عام الامتحانات.
 
جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رئيس عام الامتحانات لشهادة الثانوية العامة، بضرورة تدريب المشرفين ورؤساء قاعات التصحيح الإلكتروني للأسئلة المقالية في مختلف المواد الدراسية.

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