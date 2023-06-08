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بايدن: نأمل فى تعزيز التعاون مع بريطانيا بقضايا الدفاع والأمن

الخميس، 08 يونيو 2023 07:55 م
بايدن: نأمل فى تعزيز التعاون مع بريطانيا بقضايا الدفاع والأمن بايدن
كتب أحمد عرفة

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عقد الرئيس الأمريكى جو بايدن، مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في البيت الأبيض، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

 

وقال رئيس وزراء بريطانيا ريشى سوناك، إن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تتفقان معا لتعزيز قيم السلام والاستقرار، فيما قال جو بايدن: نأمل في تعزيز التعاون مع بريطانيا في قضايا الدفاع والأمن.

 

ويستقبل الرئيس الأمريكى جو بايدن الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو" ينس ستولتنبرج فى البيت الأبيض الإثنين المقبل 12 يونيو لمناقشة قمة الناتو المرتقبة فى عاصمة ليتوانيا، فيلنيوس.

 

وأفاد البيت الأبيض في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، بأن بايدن وستولتنبرج سوف يستعرضان الاستعدادات للقمة، بما في ذلك العمل على تعزيز ردع الحلفاء والدفاع والبناء على تعهد الاستثمار الدفاعي لقمة ويلز لعام 2014 وتعميق شراكات الناتو، كما سيناقش الجانبان دعم الحلفاء لأوكرانيا في مواجهة الحرب التي تشنها روسيا.


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سوناك

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