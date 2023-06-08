المهندس محمود محسن: الحكومة تخلق مناخ جاذب للصناعات ذات الأولوية

كتب - إسلام سعيد

أكد المهندس محمود محسن عضو الغرفة الهندسية ورئيس"إنكرنل"، أن القيادة السياسية اتخذت عدة قرارات تهدف فى المقام الأول لخلق مناخ جاذب للاستثمار الأجنبى، وكذلك مناخ داعم للصناعات ذات الأولوية التى تساهم في توطين الإنتاج الوطني والحد من الاعتماد على الاستيراد وتحفيز القطاعات التي تؤدي إلى زيادة الصادرات والإنتاجية ومن ثم ضبط الميزان التجارى للبلاد.

وشدد على أن الدولة عازمة على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتوطين الصناعات المحلية ذات الأولوية والتي تساهم في ضبط الميزان التجارى والحد من الاستيراد خاصة في قطاع الصناعات الهندسية الطبية غير الدوائية مثل وحدات الانف والاذن والحنجرة بجانب وحدات كشف الاسنان وهي صناعات متطورة تعمل الدولة على توطينها محليا بالتنسيق مع القطاع الخاص وبدعم غير متناهي لمصانع القطاع الخاص.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن تطوين الصناعات في مصر يساهم في تخفيف الضغط على الدولار، لأنه يوفر منتجات يتم استيرادها من الخارج وهذا يضبط الميزان التجارى للدولة، وأن الحكومة تعمل من خلال الوزارات المختلفة على ملف توطين الصناعة وبقوة، مشيرا إلى أن مشروع إنتاج وحدات الأسنان في مصر والذي يتم التنسيق له بقوة مع وزارة الصحة وكلية طب الأسنان سيساهم في توفير آلاف الأجهزة ذات الصناعة المحلية ويقلل الاعتماد على الاستيراد.