الرئيس و9 سنوات من الإنجازات فى الداخل والخارج.. غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها:" الرئيس و9 سنوات من الإنجازات فى الداخل والخارج".

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