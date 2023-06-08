الرئيس الجزائرى يبعث برسالة لجوتيريش بعد انتخاب بلاده في مجلس الأمن

وكالات

بعث الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، الأربعاء، برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وذلك بعد انتخاب بلاده عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي.

أفاد بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس تبون، أرسل رسالة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، يستعرض فيها الخطوط العريضة لأولويات الرئيسة للجزائر في مجلس الأمن للفترة 2024-2025.

وأضاف رئيس الجمهورية "ستتاح للجزائر فرصة جديدة بعد توليها رئاسة جامعة الدول العربية بنجاح، لإعادة تأكيد المبادئ والمثل المؤسسة لسياستها الخارجية وتشاطر رؤيتها بشأن المسائل المدرجة في جدول الأعمال الدولي بمجلس الأمن، معتمدةً في ذلك على إرثها التاريخي الثقيل".

وأكدت رئاسة الجمهورية في بيانها الصادر، أن انتخاب الجزائر عضوا في مجلس الأمن يعكس الاحترام والتقدير اللذين يتمتع بهما رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من المجتمع الدولي وعرفانه لمساهماته في إحلال السلم والأمن الدوليين.