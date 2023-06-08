الأولى على المنوفية بالإعدادية: "كنت أذاكر يوميا 6 ساعات ويومى يبدأ بصلاة الفجر"

المنوفية - محمد فتحى

حالة من الفرحة والسعادة خيمت على منزل الطالبة إيمان أبو السعود سعد أبو السعود الحاصلة على المركز الأول فى الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة المنوفية.

وقالت الطالبة إيمان أبو السعود سعد أبو السعود الحاصلة على المركز الأول فى الشهادة الاعدادية على مستوى محافظة المنوفية: "تلقيت خبر نجاحى وحصولى على المركز الأول على مستوى محافظة المنوفية من صديق والدى فى تمام الساعة الحادية عشر من صباح اليوم، لتنطلق حالة من الفرحة فى المنزل من والدتى وزوجات أعمامى".

وأضافت: "كنت أحرص يوميا على الذهاب إلى مدرستى "المدرسة الأسقفية" التابعة لإدارة منوف التعليمية، ويومى كان يبدأ بصلاة الفجر، كنت أذاكر يوميا ما لا يقل عن 6 ساعات فى جميع المواد".

وتابعت: "منذ الصف الأول الابتدائى وحتى الصف الثالث الإعدادى أحصل على المراكز الأولى، وسر تفوقى هو الحفاظ على الصلاة فى أوقاتها وقراءة القرآن الكريم"، موضحة : "الفضل لله ثم والدى ووالدتى وجدى وأعمامى الذين كانو يحفزونى ويوفرون لى كافة مطالبى".

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية على حصول 87 طالب وطالبة على الدرجات النهائية فى الشهادة الإعدادية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن نسبة الإناث كانت الأكثر فى الحصول على الدرجات النهائية على الذكور، وسوف يتم تكريم جميع الطلاب الاوائل بديوان عام المديرية، بالإضافة إلى تكريم الطلاب بكل إدارة تعليمية تابعه لهم.

واعتمد صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2023 بنسبة نجاح 77،23% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل.