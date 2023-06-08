الأولى على الإعدادية بالغربية: شاهدت رؤيا فى المنام بتفوقى

الغربية مصطفى عادل

عمت الفرحة داخل منزل الطالبة حنين السيد صلاح محمد ابنة قرية برما مركز طنطا بمحافظة الغربية بعد حصولها على المركز الأول على مستوي المحافظة في الشهادة الاعدادية بمجموع 279.25 درجة، مؤكدة على انفرادها بالصدارة والمركز الأول في الفصل الدراسي الثاني بعد حصولها على المركز الأول في الفصل الدراسي الأول بمجموع 140 درجة من 140 درجة.

وحرص اهالي القرية والاقارب على تقديم التهنئة لابنتهم المتفوقة دراسيا وتهنئة اسرتها المتواضعة بنجاح وتفوق نجلتهم في الدراسة.

واعربت الطالبة الأولى على مستوي المحافظة في الشهادة الاعدادية بالغربية عن سعادتها بما حققته من نجاح في الشهادة الإعدادية هذا العام ، موضحة أنها كانت تتوقع التفوق لاجتهادها طوال العام.

وأشارت لـ اليوم السابع أنها حصلت على المركز الأول في الفصل الدراسي الأول بمجموع 140 درجة وحرصت على المحافظة على ذلك التفوق في الفصل الدراسي الثاني وحصلت على المركز الأول أيضا.

وأضافت الطالبة المتفوقة دراسيا أن كل تركيزها كان في المذاكرة فقط ومراجعة دروسها باستمرار ، موضحة أن يومها كان يبدأ مع آذان الفجر مباشرة تستيقظ وتصلي الفجر وتبدأ في المذاكرة وتستمر المذاكرة لمدة 5 ساعات ثم تذهب لدروسها وتعود لمراجعة ما تحصلت عليه من معلومات وتقوم على مساعدة والدتها في الأعمال المنزلية.

وأشارت الطالبة "حنين" أنها واظبت على ذلك طوال العام واجتهدت وحقق الله عز وجل لها النجاح والتفوق، مشيرة أنها كانت متأكدة من التفوق بعدما رأت رؤيا في المنام.

وأضافت أن اسرتها المتواضعة وفرت لها كل سبل الراحة والمناخ المناسب للمذاكرة والتركيز لتحصيل المعلومات، مقدمة الشكر لوالدتها ووالدها المزارع اللذان لم يدخرا وقتا أو جهدا في دعمها والوقوف بجانبها في فترة الدراسة حتي استطاعت تحقيق النجاح.

وتابعت أن محافظ الغربية اجري اتصالا هاتفيا بوالدها وقدم له التهنئة على تفوقها دراسيا متمنيا لها النجاح والتفوق دائما.

وأكدت أنها تحلم بأن تكون من اوائل الجمهورية في الثانوية العامة وتلتحق بكلية الطب وتتخصص في علاج امراض المخ والاعصاب.