إنقاذ مواطن مسن ونجله المصاب بشلل الأطفال وإدخالهما دار لرعاية المسنين بطنطا

الغربية مصطفى عادل

نجح فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، فى إنقاذ مواطن يتجاوز عمره 83 عاما ونجله 54 عاما مريض بشلل الاطفال يعيشان معا بدون رعاية لازمة بمنطقة قحافة بطنطا، وتم ادخالهما دار لرعاية المسنين والعجزة.

كان رئيس فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، قد تلقى بلاغا مسن يعيش معه نجله المصاب بشلل أطفال منذ الولادة بمنطقة قحافة ولا يوجد أحد لخدمتهم.

وعلى الفور تم اخطار احمد حمدى عبد المتجلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، وشيخ العرب عبدالله طنطاوى وكيل المديرية بالحالة وقررا سرعة التدخل للوقوف على حالة المواطنين واتخاذ ما يلزم لرعايتهم.

انتقل الدكتور خالد ابو المجد رئيس فريق التدخل السريع، ورضا شاهين عضو الفريق وعضو اللجنة وعابد عبد المغنى عضو اللجنة من إدارة الحوكمة بالمحافظة.

وتبين للفريق أن الحالة لمواطن يدعى "ع.أ" من مواليد عام1941، ونجله "ن.أ" من مواليد عام 1971 مصاب بشلل اطفال ويتحرك بصعوبة.

وعلى الفور قام الفريق بعمل الفحوصات اللازمة بواسطة زوجة ابن الرجل والتى تقوم بخدمتهم منذ اكثر 18 عام وبالرغم من أن زوجها توفى منذ اكثر ثلاثة سنوات ولكنها لم تتوقف عن خدمتهم، وتم ادخالهم دار لرعاية المسنين والعجزه بطنطا