إزالة 52 حالة تعد على مساحة 10 آلاف و673 متر مبانى بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجه الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتى أسفرت عن فى اليوم الحادى عشر بالمرحلة الثانية منها، إزالة 52 حالة تعدى على مساحة 10 ألاف و673 متر مبانى و5 فدان و18 قيراط بنطاق المحافظة.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 36حالة تعدى على مساحة 10 آلاف و673متر مبانى و16حالة تعدى على أراضى زراعية وأملاك على مساحة 5 أفدنة و18 قيراطًا بمراكز ومدن المحافظة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى هذا السياق، أكد "غراب" أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون فى إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.