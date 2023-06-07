26 شركة مصرية بقطاع البتروكيماويات تشارك فى معرض بالمغرب لزيادة الصادرات

كتب إسلام سعيد

تبدأ اليوم 26 شركة مصرية مشاركتها في فاعليات معرض "بلاست اكسبو 2023" في دورته التاسعة بالنسبة للمواد المركبة والبتروكيماويات والنسخة الرابعة لمعرض "باك إكسبو للتغليف والطباعة والخدمات اللوجستية" تحت شعار "صناعة البلاستيك المغربية في صلب التحالفات الصناعية المبتكرة".

يقام المعرض في الفترة من 7 إلي 10 يونيو تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة المغربية وبالشراكة مع CGEM، ودعم الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE) بمركز محمد السادس للمعارض في الجديدة - المغرب وبمشاركة المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية والتعاون مع مكتب التمثيل التجاري المصري في دولة المغرب

وقام المستشار التجاري سليمان خليل رئيس المكتب بتوفير دراسات متخصصة وقوائم للعملاء المحتملين للشركات المشاركة في المعرض كلا على حدة وفقاً لمنتجاتها، وقدتم توجيه الدعوة لهؤلاء العملاء لعقد اللقاءات الثنائية أثناء فعاليات المعرض فضلاً عن الترويج والتسويق للشركات المصرية المشاركة لتعظيم الاستفادة من تواجد الشركات بنفسها بالسوق المغربي .

ومن المقرر إقامة العديد من ورش العمل واللقاءات مع مختلف المصنعين والجهات الدولية المتخصصة في قطاع الكيماويات (البلاستيك).علي هامش المعرض ويتم تقديم مساندة للشركات المشاركة بنسب تتراوح بين 80% و60% من التكلفة وفقاً لنسب المساندة المقدمة من الدولة لتشجيع الشركات على المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة.

ويشارك بالمعرض القطاعات الأتية (البلاستيك – المطاط - صناعات معالجة واعادة تدوير البلاستيك – البتروكيماويات - صناعات المنتجات المنزلية- مواد تعبئة وتغليف -كرتون - احبار -ماستر باتش).