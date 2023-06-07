اليوم السابع
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وكيل الأزهر يبحث مع سفير توجو بالمغرب التعاون فى المجالين العلمى والدعوى

الأربعاء، 07 يونيو 2023 11:59 ص
وكيل الأزهر يبحث مع سفير توجو بالمغرب التعاون فى المجالين العلمى والدعوى جانب من اللقاء
كتب لؤى على

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استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر ميسان أماكوي، سفير توجو بدولة المغرب، اليوم الأربعاء، بمقر مشيخة الأزهر، لبحث سبل التعاون في المجالين العلمي والدعوي.
 
قال وكيل الأزهر، إن أبناء توجو الملتحقين بالأزهر الشريف يتمتعون بمتابعة ورعاية خاصة، مبينا أن مؤسسة الأزهر تقوم على تعليم علوم الدين واللغة العربية من خلال منهج وسطي مستنير، مما أكسبه مكانة خاصة في العالم كله، موضحا أن الأزهر يدرس فيه 59 طالب من دولة توجو، كما أن الأزهر يفتح أبوابه للأئمة والوعاظ ليتلقون تدريبا على تصحيح المفاهيم الخاطئة وتزويدهم بمنهج التحصين من الوقوع في التطرف أو التشدد، من خلال تلقي التدريب في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ.
 
وأوضح الدكتور الضويني، أن الأزهر يولي أبناء قارة أفريقيا اهتماما خاصا، لذا وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتخصيص منح علمية لدراسة علوم الطب أو الصيدلة أو الهندسة لأبناء قارة أفريقيا بجامعة الأزهر، وأنه تم تخصيص 3 منح علمية لطلاب توجو.
 
من جانبه، قدم ميسان أماكوي، سفير توجو بدولة المغرب، الشكر للأزهر الشريف ولإمامه الأكبر باسم الرئيس والشعب التوجولي على رعايتهم لأبناء توجو وتوفير سبل الراحة لهم، مؤكدا أن مؤسسة الأزهر مؤسسة كبيرة وأسهمت في تغيير جذري في طلاب توجو، مبينا أن بلاده تعتز كثيرا بطلاب توجو الدارسين بالأزهر الشريف ويعولوا  عليهم كثيرا.

وكيل الازهر

الازهر الشريف

توجو

افريقيا



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