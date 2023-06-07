وزارة الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها بالمجان لـ 195 آلف مواطن الشهر الماضي

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ 195 آلف و386مواطن، من خلال 169 قافلة طبية، تم تنفيذها خلال شهر مايو الماضي.

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي « حياة كريمة » لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 33 ألف و63 تحليلًا معمليًا وأشعة، لافتًا إلى تحويل 2548 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وأكد «عبدالغفار» حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى، رئيس الإدارة المركز للطب العلاجي، أن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 12 آلف و89 مواطناً بمحافظة أسوان، و10 آلاف و74 مواطنًا بأسيوط، و12 آلف و24 مواطنًا بمحافظة الإسكندرية، و4آلاف و436 مواطناً بمحافظة الإسماعيلية، و4آلاف و781 مواطناً بالأقصر، و1834 مواطنًا بالبحر الأحمر، و12 آلف و48 مواطناً بالبحيرة، و13آلف و47 مواطنًا بالجيزة، و8 آلاف و369مواطناً بالدقهلية، و2342مواطناً بالسويس، و10 آلاف و655 مواطناً بالشرقية، و13 آلف و596 مواطناً بالغربية، و4 آلاف و145 مواطناً بالفيوم، و9آلاف و212 مواطناً بالقاهرة.

وأشار الدكتور إبراهيم اسماعيل مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، إلى تقديم الخدمة الصحية أيضاً لـ11آلف و564مواطناً بالقليوبية، و7الآف و928مواطنًا بالمنوفية، و12آلف و312مواطنًا بالمنيا، و3آلاف و239 مواطناً بالوادي الجديد، و9 آلاف و952 مواطناً ببنى سويف، و1520 مواطناً بجنوب سيناء، و8 آلاف و974 مواطناً بدمياط، و7 آلاف و43 مواطناً بسوهاج، و4آلاف و31 مواطنًا بقنا، و6الآف و357 مواطناً بكفر الشيخ، كما تم الكشف الطبي على 3 آلاف و814 مواطناً بمطروح.