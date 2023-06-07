واردات مصر من البوتاجاز تتراجع إلى 103 ألف طن فى فبراير الماضى

كتب: مدحت عادل

تراجع حجم الاستيراد من البوتاجاز في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجل حجم الاستيراد نحو 103 ألف طن فى شهر فبراير الماضى، مقابل 174 ألف طن في شهر فبراير عام 2022، بتراجع بلغ حجمه نحو 71 ألف طن.

وتزامن تراجع استيراد البوتاجاز مع تراجع معدل الاستهلاك المحلى من البوتاجاز أيضا، حيث سجل حجم الاستهلاك نحو 302 ألف طن فى شهر فبراير الماضي، مقابل 318 ألف طن فى نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ نحو 16 ألف طن.

وبلغ حجم الواردات المصرية من البوتاجاز نحو 123 ألف طن في شهر يناير الماضى، بينما كانت نحو 133 ألف طن في شهر يناير عام 2022، بتراجع بلغ نحو 10 آلاف طن.

وحققت معدلات استيراد البوتاجاز تراجعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت الكميات المستوردة نحو 129 ألف طن في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 174 ألف طن في شهر سبتمبر عام 2021، بتراجع بلغ نحو 45 ألف طن.

وفى العام الماضي، بلغ حجم الاستيراد من البوتاجاز نحو 103 ألف طن في شهر أغسطس الماضي، بينما كان نحو 125 ألف طن في شهر أغسطس عام 2021، بتراجع بلغ 22 ألف طن