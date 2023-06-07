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نصائح "المرور" لتفادى النوم أثناء السير على الطرق منعا للحوادث

الأربعاء، 07 يونيو 2023 04:00 ص
نصائح "المرور" لتفادى النوم أثناء السير على الطرق منعا للحوادث المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تحذر الإدارة العامة للمرور  جميع السائقين من القيادة ليلا تحاشيا للنوم أثناء السير على الطرق، بسبب عدم أخذ السائق قسطا كافيا من النوم، ولتفادى الغفوة أثناء قيادة السيارة تنصح "المرور" باتباع التالى :

- الحصول على قسط كاف من النوم قبل قيادة السيارة.

- التوقف عن قيادة السيارة عند الشعور بالنعاس، وأخذ قسط من الراحة داخل السيارة أو خارجها.

- فتح نوافذ السيارة واستنشاق الهواء الطبيعي بدلا من تشغيل التكييف.

- تجنب العقاقير التى تسبب النعاس، كمضادات الحساسية ومسكنات الألم.

- الحرص على تناول الوجبات الخفيفة قبل قيادة السيارة، بدلا من الدسمة، التي تزيد من الرغبة بالنوم.

- يفضل بقاء أحد الأشخاص المرافقين للسائق يقظاً لمؤانسته وحضّه على الإستراحة فى حال ظهور علامات التعب عليه.

- تشغيل الراديو والانتباه إلى الأخبار أو أحد البرامج.


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