وأضاف بري - في تصريحات صحفية اليوم - أن فريقه لن يصوت بورقة بيضاء مثلما حدث على مدار 10 جلسات أجريت فيها عمليات التصويت لانتخاب رئيس جديد للبلاد، مؤكدا أن التصويت بالورقة البيضاء جاء قبل إعلان ترشيح فريقه لفرنجية.

واعتبر بري أن الفرقاء السياسيين لو قبلوا بالحوار الذي دعاهم إليه مرتين لما وصل الحال إلى ما هو عليه اليوم، مبديا تخوفه من تعطيل الجلسة المقبلة، وأوضح أن هناك من قال إنه سيعطل الجلسة إن لم يفز مرشحه.

وأرجع بري، أسباب انقسام المجلس النيابي على النحو الذي يرافق جلسات انتخاب الرئيس إلى قانون الانتخاب، معتبرا أنه أسوأ قانون انتخاب عرفه لبنان.



