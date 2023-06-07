موظفو الأمن بمطار هيثرو يضربون عن العمل خلال الصيف بسبب الأجور

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أعلن موظفو الأمن في مطار هيثرو عن خططهم للإضراب خلال فصل الصيف، وذلك بسبب الخلاف حول زيادة الأجور، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.



وقالت الصحيفة إن موظفي الأمن صوتوا اليوم في نقابة "يونايت" لصالح الإضراب عن العمل لمدة تصل إلى 31 يوماً خلال فصل الصيف حيث سيضرب عن العمل أكثر من 2000 عضو من أعضاء النقابة في إضراب كل عطلة نهاية أسبوع تقريبًا طوال فترة العطلة الصيفية للمدارس.



وقال الأمين العام لـ"يونايت" شارون جراهام - في بيان - "يونايت يضع أمام أعين المسؤولين في مطار هيثرو أن الإضراب في المطار سيستمر حتى يقدموا لنا عرضًا عادلًا للأجور."



وتقع أيام الإضراب عن العمل في الفترة من 24-25 يونيو و 28 إلى 30 يونيو؛ ومن 14 إلى 16 يوليو ومن 21 إلى 24 ومن 28 إلى 31 يوليو؛ و4-7 أغسطس، و11-14، 18-20 ، 24-27 أغسطس.



وستتزامن الإضرابات مع بداية الإجازة الصيفية والعطلة الرسمية في شهر أغسطس، بالإضافة إلى غالبية عطلات نهاية الأسبوع الصيفية.



وأضاف جراهام: "مطار هيثرو أخطأ في تحديد أولوياته، فهو شركة ثرية بشكل لا يصدق، والتي تتوقع هذا الصيف أرباحًا وفيرة ورفاهية رواتب المديرين التنفيذيين."



وأنهي بيانه قائلاً: "من المتوقع أيضًا أن يدر المطار أرباحًا ضخمة للمساهمين، ومع ذلك فإن عمالها بالكاد يستطيعون تغطية نفقاتهم ويتقاضون رواتب أقل بكثير من العاملين في المطارات الأخرى."