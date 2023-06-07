مستشفى سرطان الأقصر تجرى تطعيمات للناجين من الأورام لدعمهم مستقبلاً.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت وحدة الناجون من السرطان بمستشفى علاج سرطان الأطفال بمحافظة الأقصر، حملة تطعيمات موسعة بالتعاون مع الهيئة العامة للمصل واللقاح (ڤاكسيرا)، وذلك فى إطار الخدمات التى تقدمها المستشفى للأطفال الذين من الله عليهم بالشفاء من السرطان.

وقالت المستشفى، فى بيان صحفى، إنه خلال السنوات الماضية استقبلت عشرات الآلاف من المرضى، وقدمت خدمات طبية مجانية تضاهى المستشفيات العالمية، وكل حالة من الناجين له قصة خاصة كان للمستشفى فى دعمه وعلاجه من خلال الخدمات الطبية المميزة التى تقدمها المستشفى كأول صرح طبى مجانى لعلاج الأورام بصعيد مصر لمختلف الأعمار ومختلف التخصصات فى المستشفى، وداخل أول مستشفى متخصص لعلاج سرطان الأطفال بالمجان بصعيد مصر.

وأكد الدكتور محمود معتز الزمبيلى، مدير مستشفى علاج سرطان الأطفال بالأقصر، أن مستشفى أورام الأطفال، تم تجهيزه على أعلى مستوى، ومزود بأحدث أجهزة التشخيص والعلاج طبقا للمواصفات القياسية العالمية فى مجال الأورام السرطانية، والعمل وفق أحدث تقنيات الطب المتقدمة فى مجال علاج الأورام، لتحقيق خطة المؤسسة ورؤيتها فى الوصول إلى أعلى نسب شفاء من هذا المرض وإنقاذ أطفال الصعيد، موضحاً أن المستشفى يشمل عيادات خارجية وطوارئ، وغرف عناية مركزة للاطفال، وغرف إقامة، وغرف العلاج الكيميائى، وغرف عمليات، مشدداً أن مستشفى الأطفال أول صرح طبى متخصص فى علاج الأورام للأطفال بالصعيد.

فيما قال الدكتور هانى حسين المدير التنفيذى لمستشفى سرطان الأقصر، إن العلاج الكيماوى والإشعاعى يتسبب فى نقص المناعة لدى هؤلاء الأطفال الناجون من الأورام، مما يستلزم حسب بروتوكولات العلاج العالمية الحصول على تطعيمات معينة بعد نهاية العلاج لحماية هؤلاء الأطفال من الأمراض المعدية والمتوطنة، وذلك تخفيفاً للمعاناة عن أهل صعيد مصر واضطرارهم للسفر القاهرة للحصول على هذه التطعيمات.