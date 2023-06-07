مروحيات روسية تدمر مدرعات أوكرانية بصواريخ موجهة

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إحباط هجوم أوكراني على محور دونيتسك لاختراق دفاعات القوات الروسية بعد أن حاولت تعويض فشلها في شن هجوم سابق على محور جنوب دونيتسك.