مدير تعليم الكبار يعلن محافظة جنوب سيناء خالية من الأمية

كتب محمود طه حسين

أعلن الدكتور محمد ناصف ئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن محافظة جنوب سيناء خالية من الأمية، جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأربعاء أثناء زيارة رئيس الهيئة للمحافظة.

وقالت هيئة تعليم الكبار،: يأتي هذا الإعلان تكليلاً لجهود الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحافظة جنوب سيناء على مدار السنوات الماضية؛ والاهتمام بتنمية المواطن المصري والارتقاء به ليكون نافعا لنفسه ولمجتمعه، وكذلك تنفيذا لخطة التنمية المستدامة 2030 وبخاصة الهدف الرابع منها، موضحة أنه بلغت نسبة الأمية الحالية لمحافظة جنوب سيناء (5.3%) بما يعني أن النسبة نزلت لأقل من الصفر الافتراضي المتعارف عليه عالميا، ومن ثم خلو المحافظة من الأمية.

وأكد الوزير المحافظ أن إعلان المحافظة خالية من الأمية جاء نتيجة جهود حثيثة ومتواصلة من هيئة تعليم الكبار وبخاصة فرعها بجنوب سيناء، وكذلك الجهات الشريكة بالمحافظة؛ من أجل مصر بلا أمية.

وتحدث ناصف مثمنا جهد المحافظ ودعمه الكامل لقضية محو الأمية، وتقديم كل العون لفرع جنوب سيناء لتعليم الكبار؛ انطلاقا من الحرص على الارتقاء بالمواطن وإعداده لجودة الحياة.

وأهدى الدكتور ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار اللواء خالد فودة- محافظ جنوب سيناء مجموعة من الدراسات الحديثة الخاصة بتعليم وتعلم الكبار والتنمية؛ للاستفادة منها ومحاولة تطبيق توصياتها ميدانيا من أجل التأصيل لمفهوم التعلم مدى الحياة بشكل تطبيقي والإسهام في تنمية مصرنا الحبيبة، في نهاية اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية بهذه المناسبة.

حضر اللقاء، الدكتورة إيناس سمير- نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد الإسكندراني- السكرتير العام واللواء/ محمد شعير- سكرتير عام المساعد، وأيمن ماضي- مدير عام فرع الهيئة بجنوب سيناء، وإيهاب أحمد - مدير العلاقات العامة وأحمد عبد الموجود- مكتب رئيس الجهاز وهشام فهيم المصور الفوتوغرافي.