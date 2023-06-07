قطع مياه الشرب 12 ساعة عن مناطق جنوب مدينة أسوان للصيانة

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان، عن قطع مياه الشرب عن مناطق جنوب مدينة أسوان، لمدة 12 ساعة تبدأ مساء اليوم، نظراً للقيام بأعمال صيانة طارئة.

وأوضحت "مياه الشرب" فى بيان لها، أنه نظراً للقيام بأعمال إصلاح وصيانة طارئة بمحطة رفع الصرف الصحى ببركة الدماس، وبناءاً عليه سيتم قطع مياه الشرب عن مناطق "المدينة الصناعية القديمة والمحمودية ومطلع المحمودية وحى خالد بن الوليد وحى العقاد وامتداد العقاد وطريق السادات بالكامل ومدينة ناصر ونجع المحطة وحى الشروق ومنطقة الإذاعة بالشيخ هارون وبركة الدماس بالكامل".

وتبدأ فترة انقطاع المياه، اعتباراً من الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء، الموافق 7/6/2023 وحتى الساعة السادسة صباح الغد الخميس الموافق 8/6/2023.

وتهيب الشركة بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.