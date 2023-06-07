سامسونج تعزز تجربة المنزل المتصل عبر تقنية SmartThings

قامت سامسونج للإلكترونيات مؤخرًا بدمج تطبيق "SmartThings" عبر فئات منتجاتها بالتعاون مع عدد من الشركاء الإقليميين والعالميين لتعزيز مفهوم المنزل الذكي SmartThings Home، وذلك بهدف تمكين المستهلكين من تحقيق أقصى استفادة من أجهزة سامسونج ومنتجات الشركات الأخرى التي يمتلكونها بالفعل وتطوير أنماط حياة المستخدمين والارتقاء بها.

تأتي هذه الخطوة لفتح المزيد من قنوات الاتصال، ومنح المستخدمين الفرصة لتخصيص تجارب أجهزتهم حسب تفضيلاتهم.

تركز سامسونج للإلكترونيات على تسهيل حياة المستخدمين والعائلة بأكملها من خلال منظومة متصلة، ففي فعالية SmartThings Home of Entertainment التي أقيمت في نهاية الشهر الماضي بدبي، تعاونت سامسونج مع عدد من الشركاء لتصميم منزل متصل آمن وشخصي ومستدام. وعرضت كيفية اتصال كاميرا Amazon Ring، والإضاءة الذكية Phillips Hue ونظام مايكروسفت "إكس بوكس" Microsoft Xbox X بسلاسة مع تطبيق Samsung SmartThings، وتمت إدارة المنظومة بأكملها من خلال واجهة مبسطة على أجهزة تلفزيون سامسونج الذكية، التي تمثل المحور الجديد للمنزل الذكي. وباعتباره مركز التجربة الذكية، يمثل التلفزيون الذكي بُعداً جديداً في الاتصال المنزلي، ليتكامل مع الهواتف الذكية التي يستخدمها معظم المستخدمين الآن.

وفي هذا الإطار، قال عمر صاحب، المدير الإقليمي للتسويق في سامسونج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: " لم يعد منزل المستقبل الذكي ضرباً من الخيال، فقد عرضنا في ’ منزل الترفيه الذكي من سامسونج، كيف يمكن للمستخدم التحكم في نمط الحياة الرقمي بنفسه. لقد تمكنا من القيام بذلك من خلال تعاوننا مع العديد من الشركاء العالميين من أجل تشكيل هذه التجربة الذكية، وسنظل نتعاون مع المزيد من الشركاء والخبرات وضمهم إلى هذه المنظومة في المستقبل".

فقد قدمت سامسونج بياناً عملياً خلال الفعالية أوضحت من خلال 5 غرف، كيف يقوم تطبيق SmartThings بتمكّين المستخدمين من إدارة منازلهم بالكامل، حيث يمثل تلفزيون 2023 Neo QLED الجهاز المركزي في المنزل الذي يدار بالكامل من خلاله.

وضمت الغرفة العديد من الأجهزة المنزلية التي تعمل بتطبيق SmartThings، بما في ذلك جهاز الصوت Soundbar Q Series، والثلاجة المصممة حسب الطلب، وجهاز تنقية الهواء من سامسونج، والمكنسة الكهربائية الأوتوماتيكية Bespoke Jetbot، وجهاز العرض Freestyle وكاميرا Amazon Ring لأمن المنزل، ويمكن مراقبة جميع هذه الأجهزة عبر تطبيق Smart TV أو تطبيق.SmartThings

وتُعد التجارب الشخصية جزءاً رئيسيًا من تجربة المنزل الذكي، فعلى سبيل المثال، أظهرت خاصية "Movie Sync and Music Sync" في غرفة المعيشة كيفية استجابة تطبيق SmartThings للمستخدم، فعندما يستمع المستخدم للموسيقى على أجهزة سامسونج، يمكن لأضواء Hue تغيير الألوان تلقائياً أو تعتيمها باستخدام SmartThings Music Sync.

واستكمالًا للتجربة الذكية، يهيئ وضع الصلاة بيئة مثالية للصلاة والتدبر فعندما يحين وقت الصلاة، يتلقى المستخدمون إشعاراً على ساعتهم الذكية. بعد ذلك، يمكن للمستخدم تفعيل وضع الصلاة على تطبيق SmartThings الذي يقوم بتفعيل الستائر الذكية وضبط إضاءة الغرفة وإيقاف تشغيل التلفزيون.

وخلال الحدث عرضت غرفة الأسرة The Family Room جهود سامسونج في تعزيز أنماط الحياة الصحية من خلال وضع العاصفة الرملية Sandstorm Mode، فمن نقرة بسيطة على تطبيق SmartThings يتم تعديل البيئة الداخلية لتصبح بيئة نظيفة. فعندما يتم تفعيل وضعSandstorm، تقوم الستائر الذكية بحجب الغبار من الخارج، ويبدأ جهاز تنقية الهواء الداخلي في العمل، وتبدأ مكنسة كهربائية آلية في ترتيب المنزل، كما تم تجهيز جميع الغرف داخل SmartThings Home بإضاءة LED ذكية من Philips Hue التي تتكيف مع ديكور أي منزل وتتناسب مع تفضيلات المستخدمين المختلفة.

أما بالنسبة لعشاق الألعاب، فإن المزايا المبتكرة لمنتجات سامسونج المرئية تعد هي الأكثر جاذبية، مثل تليفزيون 2023 Neo QLED وOLED بتقنية +Motion Xcelerator Turbo، التي تتيح مشاهدة رسوميات الألعاب عالية السرعة وصور الأفلام عالية الوضوح بدقة متناهية مع معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز ومحتوى للربط مع الكمبيوتر. علاوة على ذلك، ولتشغيل وضع الألعاب، تم تجهيز غرفة الألعاب في المنزل الذكي بوحدة تحكم Xbox، والتي توفر اتصالاً سلساً بغرفة تليفزيون Samsung Neo QLED، أو نظام الصوت Samsung Soundbar، أو شاشة ألعاب Odyssey Ark، أو Freestyle.

ويعد تطبيق SmartThings تأكيد على حرص المستخدمين في المنطقة على تبني التقنيات والتجارب الذكية في منازلهم وفي حياتهم اليومية، حيث يضم التطبيق 21 مليون مستخدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحدها ولاقى بالفعل رواجاً كبيرًا في المنطقة منذ إطلاقه، حيث ارتفع عدد المسجلين فيه بمعدل 60% منذ 2021.