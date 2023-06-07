جارديان: ريشى سوناك يرفع شعار "التجارة الحرة" فى زيارته الرسمية لواشنطن

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن ريشي سوناك، رئيس وزراء بريطانيا تعهد بالدفاع بقوة عن التجارة الحرة في زيارته إلى واشنطن العاصمة، بينما أشار إلى أنه سيتجنب أي خلاف حول برنامج الرئيس الأمريكى، جو بايدن الشامل للإعانات الخضراء ، والذي وصفه بعض وزراء المملكة المتحدة بأنه حمائي.

في حديثه للصحفيين على متن طائرته إلى الولايات المتحدة الثلاثاء، ألمح رئيس الوزراء أيضًا إلى أن قوة المملكة المتحدة في مجالات مثل الرياح البحرية تجعلها شريكًا مثاليًا في محاولات إدارة بايدن للتعاون اقتصاديًا في مواجهة الصين.

ويستعد سوناك للقاء سلسلة من كبار قادة الكونجرس في واشنطن العاصمة ، والمشاركة في محادثات مع عشرات من قادة الأعمال قبل اجتماع ثنائي مع بايدن في البيت الأبيض لتتوج الرحلة التي تستغرق يومين.

وردا على سؤال حول قانون بايدن البارز للحد من التضخم (IRA) ، والذي يوجه مبالغ ضخمة في الإعانات والائتمانات الضريبية نحو الطاقة المتجددة ، رفض سوناك القول ما إذا كان سيضغط من أجل بعض التخفيفات في المجالات المثيرة للقلق مثل توريد المعادن اللازمة للتقنيات الخضراء.

وقال رئيس الوزراء "هذا شيء ناقشناه أنا وهو في الماضي ومن المتوقع أن نواصل مناقشته" ، مضيفا: "سجلنا في هذا قوي للغاية. لقد خلقنا الكثير من الوظائف وقللنا من انبعاثات الكربون بشكل أسرع من أي شخص آخر ".

وبسؤاله عن ما يسمى بـ "إجماع واشنطن الجديد" ، وهي فكرة مرتبطة بالجيش الجمهوري الأيرلندي أثيرت في خطاب الشهر الماضي من قبل مستشار الأمن القومي لبايدن ، جيك سوليفان ، للولايات المتحدة ودول أخرى لاتخاذ نهج شبه حمائي للصناعات الرئيسية في مواجهة المنافسة غير العادلة والخبيثة من بعض الدول ، تحدث سوناك عن التجارة الحرة.