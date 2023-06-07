تصديري الأغذية: السوق الأوروبية تستقبل 20% من صادرات الأغذية المصنعة

كتب إسلام سعيد

يعد الاتحاد الأوروبي ثاني اهم التكتلات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية بعد الدول العربية بنسبة 20% من إجمالي صادرات الأغذية المصنعة المصرية في عام 2022 وبقيمة بلغت 823 مليون دولار من إجمالي 4.1 مليار دولار، وارتفعت تلك النسبة إلى 22% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023 وبقيمة بلغت 262 مليون دولار أمريكي، وفق بيان المجلس التصديري للصناعات الغذائية

كما حققت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي نسبة نمو 30% في عام 2022 بقيمة بلغت 823 مليون دولار مقارنة بقيمة 634 مليون دولار في عام 2021 التي حققت أيضاً نسبة نمو 29% مقارنة بصادرات عام 2022 البالغة 490 مليون دولار مما يؤكد على تسارع نمو الصادرات المصرية في هذا السوق الهام والذي يعد من الأصعب في العالم في معايير سلامة الغذاء والجودة وهو الامر الذي يؤكد على جودة وسلامة المنتجات الغذائية المصرية وثقة العالم فيها.

وتعد الفراولة المجمدة أهم السلع الغذائية المصرية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي في عام 2022 بقيمة بلغت 154 مليون دولار تمثل 19% من إجمالي الصادرات يليها الأغذية المحضرة للحيوان وتفل السكر بقيمة بلغت 63 مليون دولار، الشحوم والدهون بقيمة 58 مليون دولار، البذور والاثمار الزيتية بقيمة 48 مليون دولار، الخضار المخلل بقيمة 46 مليون دولار، مصارين وأمعاء حيوانية بقيمة 39 مليون دولار، خرشوف مجمد بقيمة 33 مليون دولار، خضار مجمد بقيمة 33 مليون دولار، بصل مجفف بقيمة 32 مليون دولار، خمائر بقيمة 32 مليون دولار.

وتمثل السلع الموضحة بالشكل البياني أعلاه نسبة 82% من إجمالي سلع الصناعات الغذائية المصرية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي في عام 2022.

وبلغ عدد الشركات الغذائية المصرية المصدرة للصناعات الغذائية إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2022 حوالى 768 شركة ومصدر بينهم 147 شركة تزيد صادراتها عن مليون دولار أمريكي.

ثانياً السوق الألماني:

تعد ألمانيا ثاني اهم سوق في الاتحاد الأوروبي مستورد للأغذية المصنعة المصرية في عام 2022 بعد هولندا بقيمة بلغت 125 مليون دولار تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي.

كما تحتل ألمانيا المركز التاسع في قائمة أهم الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية في عام 2022 بقيمة 125 مليون دولار تمثل نسبة 3% من إجمالي الصادرات المصرية البالغة 4.1 مليار دولار.