"تجارة القاهرة": انتظام أعمال الكنترولات وتصحيح امتحانات نهاية العام يوميا

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، انتظام امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى الجارى على مستوى طلاب البكالوريس والدراسات العليا ، والتى تعقد يوميا حضوريا بالكلية ، مؤكدا انتظام أعمال الكنترولات بالكلية بشكل يومى بمجرد الانتهاء من اداء الطلاب الامتحان يتم تصحيح نماذج الإجابة يوميا بالكنترولات.

وأضاف الدكتور جمال شحاتة فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أنه سيتم إعلان نتائج الامتحانات بالكلية بمجرد الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد وعقد لجنة الممتحنين، وذلك يستغرق حوالى أسبوعين من تاريخ انتهاء امتحانات نهاية العام الدراسى.

وأشار عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة إلى أن الكلية تجرى استعدادات للفصل الدراسى الصيفى وإتاحة تسجيل المواد للطلاب مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسى وذلك فى سبيل التيسير على الطلاب.