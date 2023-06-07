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"تجارة القاهرة": انتظام أعمال الكنترولات وتصحيح امتحانات نهاية العام يوميا

الأربعاء، 07 يونيو 2023 07:00 ص
"تجارة القاهرة": انتظام أعمال الكنترولات وتصحيح امتحانات نهاية العام يوميا جامعة القاهرة - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، انتظام امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى الجارى على مستوى طلاب البكالوريس والدراسات العليا ، والتى تعقد يوميا حضوريا بالكلية ، مؤكدا انتظام أعمال الكنترولات بالكلية بشكل يومى بمجرد الانتهاء من اداء الطلاب الامتحان يتم تصحيح نماذج الإجابة يوميا بالكنترولات.

وأضاف الدكتور جمال شحاتة فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أنه سيتم إعلان نتائج الامتحانات بالكلية بمجرد الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد وعقد لجنة الممتحنين، وذلك يستغرق حوالى أسبوعين من تاريخ انتهاء امتحانات نهاية العام الدراسى.

وأشار عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة إلى أن الكلية تجرى استعدادات للفصل الدراسى الصيفى وإتاحة تسجيل المواد للطلاب مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسى وذلك فى سبيل التيسير على الطلاب.

وكان أكد الدكتور جمال شحاتة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" انتظام الامتحانات بالكلية والتى يؤديها أكثر من 55 ألفطالب وطالبة بمرحلة البكالوريس فضلا عن طلاب الدراسات العليا حيث يؤدون الامتحان فى نفس توقيت آداء طلاب البكالوريس لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى.

التعليم العالى

جامعة القاهرة

محمد الخشت

اخبار مصر

امتحانات نهاية العام

امتحانات الفصل الدراسى الثانى



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