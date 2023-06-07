اليوم السابع
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"تاون جاس" لسكان القاهرة الجديدة: لا تنزعجوا إذا شعرتم برائحة الغاز

الأربعاء، 07 يونيو 2023 02:49 م
"تاون جاس" لسكان القاهرة الجديدة: لا تنزعجوا إذا شعرتم برائحة الغاز الغاز الطبيعي - أرشيفية
كتبت-مروة الغول

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أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، إحدي شركات قطاع البترول، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن القيام  بأعمال توصيل  الغاز مول تريومف متفرع من شارع التسعين الجنوبى بمنطقة القاهرة الجديدة وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء.
 
وتهيب الشركة بالعملاء عدم الإنزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز التي قد تنتج وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان آمان العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة السادة العملاء .
 
وفى حالة وجود أى استفسار يرجى اتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ 24 ساعة على الرقم المختصر 129.
 
 
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