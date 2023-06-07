"بيلا" مصنع الرجال فى رياضة المصارعة الرومانية.. 300 لاعبا هدفهم بطولة العالم

كفر الشيخ – محمد سليمان

تعددت البطولات التى حصل عليها لاعبو المصارعة الرومانية الحرة، بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ على مستوى العالم، والبطولات الأفريقية التى خاضوها، ورفعوا علم مصر فى العديد من المحافل الدولية، وتتميز مدينة بيلا عن بقية مراكز المحافظة، باستحواذها على البطولات على مستوى الجمهورية فى لعبة المصارعه، وبمركز شباب بيلا يضم 300 لاعبا ولاعبة، يمارسونها وعلى مدار عشرات السنوات، أصبحت بطولة الجمهورية حكراً على هؤلاء الأبطال.

ومنذ 5 سنوات تحتل بيلا المركزين الأول أو الثانى فى الترتيب العام على مستوى الجمهورية، ومنذ عدة أيام حصل لاعبين على 3 ميداليات ذهبية، ومن بين أبطال العالم وأفريقيا فى لعبة المصارعة الرومانية الحرة حصل فارس غالى على 3 ميداليات أفريقية، كما حصل على المركز الخامس على مستوى العالم، فيما عمر محمد غالى، وأدهم جمال نور الدين، ونادر عبدالرؤوف شعبان، والسعيد عبد المقصود، وعمر حسين، وأحمد عبد البارى.وعماد محمد غالى، كل منهم حصل على ميداليتين ذهبيتين فى بطولة أفريقيا.

وشهد العام الماضى والعام الجارى حصول أبطال مصارعة المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ، المركز الأول بالبطولة الأفريقية التى أقيمت العام الماضى بالمغرب، وهذا العام بتونس، بعد انضمام 7 لاعبين من أبناء المحافظة للمنتخب الوطنى للمصارعة .

ويعد المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى، أحد أهم المشروعات القومية للرياضة المصرية، وتحقيقاً لرؤية القيادة السياسية بصياغة آلية فعالة لاكتشاف المواهب الرياضية للنشء والشباب فى كافة ربوع مصر ويعظم من فرص دعم المواهب المتميزة.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن كفر الشيخ تتميز بالعديد من اللاعبين المتميزين انضموا للمنتخب القومى والمشروع القومى للموهبة، وحصول على العديد من البطولات على مستوى الجمهورية وأفريقيا، أخرها حصول اللاعب أحمد عبد البارى لاعب المنتخب والمشروع القومى بكفر الشيخ على المركز الأول بالبطولة تحت 20 عام بوزن 55 ك وكذلك فوز اللاعب عمر حسين بالميدالية الذهبية وزن 51 ك رومانى، محققاً المركز الأول تحت 17 سنة، وكرمهما اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وقال الدكتور جمال الشهاوى المشرف العام على المشروع القومى، أن مركز شباب بيلا نشاطا ملحوظاً يوميا لتدريب اللاعبين واللاعبات فى لعبة المصارعه، على يد مدربين متميزين، على رأسهم، ياسر صقر مدرب منتخب مصر، ومدرب المشروع القومى، وغنام الرحمانى، ومحمد غالى، وأدهم جمال نور الدين، وعبدالرحمن خالد بدير، مما دفع العديد من الأطفال التوجه لممارسة اللعبة عندما وجدوا أن معظم اللاعبين يحصلون على بطولات على مستوى الجمهورية وأفريقيا، ويعد مركز شباب بيلا مفرخة، لاعبى المصارعة فى مصر.

قال أحمد عبد البارى، بالصف الثانى الثانوى بمدرسة الشهيد لطفى العشرى ببيلا، إنه حصل على بطولة أفريقيا مرتين الأولى بالمغرب، والثانية منذ أيام بتونس، ويستعد للمشاركة فى بطولة العالم بتركيا الشهر المقبل، موجها الشكر لأسرته التى تشجعه على ممارسة اللعبة ومدربيه الذين اهتموا به، وجعلوه مؤهلاً لخوض البطولات سواء على مستوى الجمهورية أو على مستوى أفريقيا، وأنه يأمل الحصول على ميدالية على مستوى العالم.

وأضاف عبدالبارى أنه بدأ ممارسة اللعبة منذ صغره، عندما وجد عدد كبير من أبطال العالم وأفريقيا من جيرانه، فقرر ممارسة اللعبة ليكون يوما بطلاً، مؤكداً أن ممارسة اللعبة وخوضها للمسابقات لم يؤثر على مستوى العلمى والدراسى بل كا حافزاً لزيادة التفوق.

وأكد عمر حسين، بالصف الأول الثانوى بمدرسة الشهيد لطفى العشرى، أن الله وفقه فى الحصول على ذهبية أفريقيا للعالم الثانى على التوالى، موجها الشكر لاسرته، ولكل من دعمه، وكرمه بدء من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومدربيه، خاصة مدرب منتخب مصر، ياسر صقر، مشيراً أنه يجتهد فى تدريباته ليحصل على ترتيب متميز فى بطولة العالم المقبلة بتركيا.



ابطال افريقيا من محافظة كفر الشيخ



ابطال افريقيا من بيلا



ابطال افريقيا



احمد عبدالباري بطل أفريقياط



أحمد عبدالباري يحصل على ذهبية افريقيا



الاحتفالية بالفوز ببطولة افريقيا



بيلا تستحوذ على البطولات في المصارعه



جانب من اللقاء



خااااااااااااص



عدد من لاعبي المصارعه ببيلا



عمر محمد بطل افريقيا من بيلا



لقاء اليوم السيابع بابطال افريقيا



مدرب منتخب مصر