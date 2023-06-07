انتعاش الحركة المسرحية وتقديم عروض مختلفه علي مسارح الدقهلية

الدقهلية: محمد الحبشي

تشهد محافظة الدقهلية انتعاشة في الحركة المسرحية مع ختام الأسبوع الجاري، وعلى مدار الأسبوع المقبل، وذلك بتقديم العديد من العروض الفنية على عدد من المسارح المختلفة بنطاق المحافظة، تحت إشراف عمرو فرج، مدير عام فرع إقليم شرق الدلتا الثقافي.

تقديم 3 عروض فنية ضمن نوادي المسرح بقصر ثقافة المنصورة ، حيث سيقدم موسم نوادي مسرح الطفل 3 عروض مسرحية، الأول بعنوان "صندوق الدنيا" للمخرج أحمد مصطفى، والمؤلف مصطفى فتحي، ويقام على مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة، غدًا الخميس.

فيما يأتي العرض الثاني بعنوتشهد محافظة الدقهلية انتعاشة في الحركة المسرحية مع ختام الأسبوع الجاري وعلى مدار الأسبوع المقبل، وذلك بتقديم العديد من العروض الفنية على عدد من المسارح المختلفة بنطاق المحافظة، تحت إشراف عمرو فرج، مدير عام فرع إقليم شرق الدلتا الثقافي.

أما العرض الثالث بعنوان "جزيرة الحياة" للمخرج محمد أحمد عبدالجواد، والمؤلف حسام الدين عبد العزيز، ويقام السبت المقبل، على مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة.

وتقام العروض تحت إشراف محمد سامي، مدير قصر ثقافة الطفل، وعزت احمد زكي، مدير قصر ثقافة المنصورة، وأمل الدسوقي، مسؤول الطفل بالفرع.

كما سيتم تقديم العرض المسرحي "العميان" للمخرج محمد قعود، خلال الفترة من 11 حتى 15 يونيو الجاري، على مسرح نادي النيل، والعرض المسرحي "دون كيشوت" للمخرج عبدالرحمن المصري، خلال الفترة من 11 حتى 17 يونيو الجاري، على مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة.

وتقام العروض الفنية ضمن الموسم المسرحي الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، ويتم فتح الستار للجمهور لمشاهدة المسرحيات مجانًا في تمام الساعة التاسعة مساءًا.

"الهجوم على كوكب الأرض" للمخرج إسلام سند، والمؤلف منتصر ثابت، ويقام بعد غد الجمعة، على مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة.