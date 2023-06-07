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انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023.. مرزوق الغانم المركز الأول فى الدائرة الثانية.. مؤشرات أولية

الأربعاء، 07 يونيو 2023 04:03 ص
انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023.. مرزوق الغانم المركز الأول فى الدائرة الثانية.. مؤشرات أولية انتخابات مجلس الامة الكويتى
إيمان حنا

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بعد أن أغلقت مراكز الاقتراع، أبوابها أمام الناخبين في الدوائر الانتخابية الخمس للتصويت في انتخابات"أمة2023" بالكويت، بدأت ملامح النتائج الأولية لفرز أصوات الناخبين في الدوائر الخمس.صحيفة وفق صحيفة القبس الكويتية.

وأظهرت النتائج الأولية تقدم كل من عبد الله جاسم المضف وأسامة زيد الزيد وأحمد حاجى لارى وحسن عبدالله العميرة، فى المراكز الخمس الاولى كأعلى نسبة أصوات فى الدائرة الأولى.

وفى الدائرة الثانية احتل المراكز الخمسة الأولى كل من مرزوق الغانم، وشعيب شعبان، وعبدالله الأنبعى، وفلاح الهاجرى ، ومحمد المطير .

وفى الدائرة الثالثة ، احتل المراكز الخمسةالاةلى كل من مهلهل المضف وأحمد السعدون، وعبدالكريم الكندرى ومهند الساير وعبد العزيز الصقعبى.

وفى الدائرة الرابعة جاء بدر الشمرى ومبارك الطشة ومتعب الذايدى ومحمد الرقيب ومحمد هيف فى المراكز الخمسة الأولى

وفى الدائرة الخامسة جاء كل من سعود العصور وحمدان العازمى وخالد المنس وهانى شمس ومرزوق الحبينى فى المراكز الخمسة الاولى.

واستمرت عملية الاقتراع 12 ساعة بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا في خمس دوائر انتخابية وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد لاختيار 50 عضوًا لمجلس الأمة من بين 207 مرشحين ومرشحة.

وتأتي هذه الانتخابات إثر صدور المرسوم الأميري في شهر مايو الماضي الذي تم بموجبه حل مجلس الأمة الكويتي والدعوة إلى انتخابات جديدة.

انتخابات مجلس الامة الكويتى (1)
 
انتخابات مجلس الامة الكويتى (2)
 
انتخابات مجلس الامة الكويتى (3)
 
انتخابات مجلس الامة الكويتى (4)
 
انتخابات مجلس الامة الكويتى (5)

 


الكويت

انتخابات أمة الكويت

نتائج أمة 2023



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