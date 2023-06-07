اليوم السابع: مصر وأنجولا تؤكدان أهمية التوصل لاتفاق قانونى ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها:" فى أول زيارة لرئيس مصرى إلى أنجولا.. مصر وأنجولا تؤكدان أهمية التوصل لاتفاق قانونى ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

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