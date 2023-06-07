اليوم السابع
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الأربعاء، 07 يونيو 2023 08:35 ص
أكرم القصاص
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المفوضية الأوروبية: روسيا ستضطر لدفع ثمن جرائم الحرب التي ارتكبت في أوكرانيا

الأربعاء، 07 يونيو 2023 08:00 ص
المفوضية الأوروبية: روسيا ستضطر لدفع ثمن جرائم الحرب التي ارتكبت في أوكرانيا أورسولا
أ ش أ

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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الثلاثاء، إن روسيا ستضطر لدفع ثمن جرائم الحرب التي ارتكبت في أوكرانيا.
 
وأضافت فون دير لاين في تغريدة على حسابها الرسمي على "تويتر": " روسيا ستضطر لدفع ثمن جرائم الحرب التي ارتكبت في أوكرانيا، إن تدمير السد، وهو هجوم شائن على البنية التحتية المدنية، يعرض آلاف الأشخاص للخطر في منطقة خيرسون".
 
ومضت قائلة:" أوروبا تحشد الدعم من خلال آلية الحماية المدنية الخاصة بها.. نحن ننسق مع الدول الأعضاء لتحقيق ما يلي على وجه السرعة: إرسال مضخات المياه، خراطيم الحريق، وقوارب محطات تنقية مياه متنقلة".
 
واختتمت قائلة "نحن نقف إلى جانب أوكرانيا مهما استغرق الأمر".

المفوضية الاوروبية

اوكرانيا

جرائم حرب

الحرب الروسية



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