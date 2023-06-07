المعهد الروسى بالإسكندرية يستقبل وفد جامعة بطرسبرج اليوم

الإسكندرية أسماء على بدر

ينظم البيت الروسي بالإسكندرية برئاسة القنصل الروسي بافيل كيديسوك مدير البيت الروسي بالإسكندرية لقاء مع وفد روسي من جامعة سان بطرسبرج ، اليوم الأربعاء ، بمقر المعهد الثقافي الروسى بالإسكندرية.

ويأتى اللقاء للحديث حول كل ما يخص الجامعة و أقسامها و التقديم فيها و المنح المقدمة للطلاب.

يذكر أن نظم المركز الثقافي الروسى بالإسكندرية لقاء المائدة المستديرة برئاسة القنصل الروسي بافيل كيديسيوك مدير البيت الروسي بالإسكندرية وذلك حول موضوع "روسيا-إفريقيا: الواقع المعاصر" بالتعاون مع النادي الإعلامي، وحاضر في اللقاء شيرين مصطفي رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية الدكتور السيد الصيفي عميد كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية الدكتورة آنا بيليكوفا - محاضرة أولي بجامعة موسكو الحكومية، الأكاديمية الروسية للاقتصاد الوطني، جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية، مستشارة مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا-العالم الإسلامي"، رئيسة قسم المراسم في قنوات RT ومؤسسة نادي المستشرقين، لويس جويند- مؤسس مجلة " Helloafrica.ru"، خبير في مجال العلاقات التجارية الدولية، متخصص في العلاقات الروسية – الإفريقية.