اليوم السابع
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المعهد الروسى بالإسكندرية يستقبل وفد جامعة بطرسبرج اليوم

الأربعاء، 07 يونيو 2023 08:00 ص
المعهد الروسى بالإسكندرية يستقبل وفد جامعة بطرسبرج اليوم المركز الثقافى الروسى-ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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ينظم البيت الروسي بالإسكندرية برئاسة القنصل الروسي بافيل كيديسوك مدير البيت الروسي بالإسكندرية لقاء مع وفد روسي من جامعة سان بطرسبرج  ، اليوم الأربعاء ، بمقر المعهد الثقافي الروسى بالإسكندرية.
 
ويأتى اللقاء للحديث  حول كل ما يخص الجامعة و أقسامها و التقديم فيها و المنح المقدمة للطلاب.
 
يذكر أن نظم المركز الثقافي الروسى بالإسكندرية لقاء المائدة المستديرة برئاسة القنصل الروسي بافيل كيديسيوك مدير البيت الروسي بالإسكندرية وذلك حول موضوع "روسيا-إفريقيا: الواقع المعاصر" بالتعاون مع النادي الإعلامي، وحاضر في اللقاء شيرين مصطفي رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية الدكتور السيد الصيفي عميد كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية الدكتورة آنا بيليكوفا - محاضرة أولي بجامعة موسكو الحكومية، الأكاديمية الروسية للاقتصاد الوطني، جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية، مستشارة مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا-العالم الإسلامي"، رئيسة قسم المراسم في قنوات RT ومؤسسة نادي المستشرقين، لويس جويند- مؤسس مجلة " Helloafrica.ru"، خبير في مجال العلاقات التجارية الدولية، متخصص في العلاقات الروسية – الإفريقية.
 
 

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