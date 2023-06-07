المشدد 3 سنوات لـ6 متهمين وسنة لآخر لسرقتهما محتويات مصنع فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبى

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض إبراهيم خليفة رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار سمير على شرباش، والمستشار طارق إبراهيم أبو الروس، والمستشار سامح سعيد سمك، وسكرتير المحكمة عمرو زكى، بمعاقبة كل من " ع.م.إ" و " ط.ح.ر" و" ال.س.م" و" م.م.م" و " م.س.م" م.م.ع" ، بالسجن المشدد 3 سنوات ، مما أسند إليهم ومصادرة الأداة المضبوطة وإلزامهم بالمصاريف الجنائية ، ومعاقبة المتهم " إ.س.ع" بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية ، و باحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ، لاتهامهم ،بالسرقة بالإكراه.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 8734 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بقيام المتهمين بسرقة أحد بعض محتويات مصنع بدائرة القسم .

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب ، أنه حال قيام أحد أفراد الأمن بشركة أمن لحراسة مصنع ،حضر إليه المتهم الثالث " ال.س.م" لسؤاله عن المصانع المجاورة ،حال تسلل المتهمين من الأول إلى السادس كل من " ع.م.إ" و " ط.ح.ر" و" م.م.م" و " م.س.م" م.م.ع" أعلى سور المصنع وقيامهم بغصب عينيه بقطعة من القماش وتقيد يده بلاصق واحتجازه داخل أحدي الغرف بالمصنع مهددين إياه ، وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وسرقة المنقولات عبارة عن " شبك استلس - شاسيهات بانيو -عدد 2 مروحه -عدد 2 صاروخ -ماكينة تلميع - بطارية كلارك - سجاد -عدد 2 شاشة -كيسة كمبيوتر - أوراق ومستندات " وتحميلها على 3 سيارات النقل الثقيل ، وتحرر محضر بالواقعة ،وتبين قيام المتهمين ببيع تلك المنقولات إلى المتهم السابع " إ.س.ع"، وتم ضبط بعض المسروقات بإرشاد المتهمين ومبلغ مالي قدره 350 ألف جنيه باقي حصيلة بيع المسروقات الأخرى ،وبمواجهة المتهمين من الاول إلى السادس، اقروا جميعا بارتكابهم الواقعة وبيع متحصلات المتهم الأخير بثمن بخس، وبالعرض علي النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين.