وقال سافتشوك - في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأربعاء، "في اتجاهي كراسني ليمان وسفاتوفو دمرت الضربات الصاروخية لطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة لمجموعة القوات الروسية "المركز" مواقع اللواء الجوي الـ 81 و اللواءين الآليين الـ66 والـ67 للقوات الأوكرانية".

وأضاف أنه في منطقة التجمعين السكنيين نيفسكويه وتشيرفونايا ديبروفا نفذ الطيران التكتيكي للمجموعة الروسية ضربة صاروخية على مستودع ذخيرة ونقاط مرابطة مؤقتة وكذلك أسلحة نيران العدو.