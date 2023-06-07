الشركة المصرية للرمال السوداء تعلن حاجتها لشغل عدد من الوظائف

كفر الشيخ- محمد سليمان

تعلن الشركة المصرية للرمال السوداء عن إتاحة الفرصة لأبناء محافظة كفر الشيخ، ممن تنطبق عليهم الشروط وذلك لخلق فرص عمل للشباب ورفع مستوى المعيشة، وتعلن الشركة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف، وفق الشروط المعلن عنها، من أبناء محافظة كفر الشيخ.



الشروط الواجب توافرها



أن يكون المتقدم للوظيفة من قاطني محافظة كفرالشيخ فقط، أن يكون من الذكور -نظراً لطبيعة العمل، وتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وأن يكون المتقدم للوظيفة من أبويين مصريين الجنسية ولا يحملون أي جنسية أخرى، وألا يكون متزوجاً ممن تحمل غير الجنسية المصرية، وألا يكون المتقدم للوظيفة من العاملين الحاليين المثبتين بوظائف حكومية، وتكون أفضلية التعيين للأكثر خبرة في مجال الوظيفة، واجتياز الاختبارات الفنية والمقابلة الشخصية.





إرشادات عامة :



يتم الدخول على لينك التسجيل على الانترنت، ثم يتم تسجيل واستيفاء بيانات ملف الالتحاق بالوظيفة ورفع الاوراق والمرفقات المطلوبة وذلك خلال الفترة من 17 يونيو الجاري حتى 6 أغسطس المقبل، ويتم التسجيل على وظيفة واحدة فقط، ولن يتم اعتماد بيانات المتقدم فى حالة تكرار تسجيله على أكثر من وظيفة، ويتم إحضار الأوراق التالية ( شهادة المؤهل الدراسى - موقف تأدية الخدمة العسكرية - شهادة الميلاد - بطاقة الرقم القومى سارية تصوير على الوجهين متجاورين - شهادة قياس مستوى مهارة سارية للوظائف الفنية والحرفية- شهادات الخبرة - شهادات الدورات التدريبية - عدد ٢ صورة شخصية ( بالإضافة إلى صور من كل هذه الأوراق داخل حافظة بلاستيكية )، وذلك فى اليوم الذى سيتم تحديده للمتقدم لإجراء الاختبارات الفنية والمقابلة الشخصية.





وسوف تتم الاختبارات الفنية والمقابلة الشخصية فى كفرالشيخ ( بمصنع فصل الرمال السوداء بالبرلس)، وسيتم إرسال توقيتات ومكان إجراء الاختبارات الفنية والمقابلة الشخصية لكل وظيفة تباعاً بنظام الرسائل sms أو عن طريق الاتصال التليفوني وطبقاً لإحتياجات الشركة، و لن يلتفت للطلبات المخالفة للشروط والتوقيتات المحددة فى الإعلان أو الغير مستوفاه أو الواردة باليد أو بالبريد أو الواردة عن طريق أى وسيلة أخرى خلاف هذا الإعلان.



الوظائف المعلن عنها :



ميكانيكى ديزل معدات ثقيلة، فنى هيدروليك معدات ثقيلة، لحام كهربائى معدات ثقيلة، وميكانيكى نقل ثقيل، وميكانيكى بنزين / جاز سيارات، وفنى عفشة نقل ثقيل، ومساعد ميكانيكى سيارات



الشروط :



مؤهل متوسط او اعدادية فما دون، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات، وألا يزيد السن عن 38 سنه





