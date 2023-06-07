اليوم السابع
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الأربعاء، 07 يونيو 2023 02:47 م
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الزراعة تعلن تجديد اعتماد المعمل المركزي للرقابة علي المستحضرات الحيوية البيطري للأيزو

الأربعاء، 07 يونيو 2023 02:23 م
الزراعة تعلن تجديد اعتماد المعمل المركزي للرقابة علي المستحضرات الحيوية البيطري للأيزو السيد القصير وزير الزراعة
كتبت أسماء نصار

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أعلن الدكتور سمير عبد الونيس مدير المعمل المركزي للرقابة علي المستحضرات الحيوية البيطري عن تجديد اعتماد المعمل للأيزو 17025 في معايرة الاجهزة العلمية في مجالي الححوم والحرارة من قبل الإيجاك.
 
ياتي ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة العمل اتباع أعلى معايير الجودة وتطوير العمل وأيضا من خلال الإشراف المباشر من الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.
 
وأضاف عبدالونيس أن المعمل  المركزي للرقابة علي المستحضرات الحيوية البيطري بهذه المناسبة يقدم خدماته لكل معاهد ومعامل المركز في مجال معايرة البابيتات الأوتوماتيك وكذلك جميع الحضانات والأوتوكلافات والأفران التي تحتاج قياس الحرارة.
 

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